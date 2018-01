Na última sexta-feira (12), o Prefeito Edgar de Souza conversou com a Superintendência da Caixa Econômica Federal, onde ficou autorizada a licitação da obra do Calçadão Tancredo Neves.

O projeto elaborado pela Prefeitura de Lins, contará com uma verba do Governo Federal no valor de R$ 493.100,00 e uma contrapartida da Prefeitura de Lins, de R$ 80.034,70 mil reais, totalizando investimento de R$ 573.134,70.

A reforma será completa e trará um novo visual para umas das principais vias de comércio da nossa cidade.

Durante esta semana a equipe de licitação dará inicio ao processo licitatório para escolher a empresa que será responsável pela obra.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação