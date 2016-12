Cafelândia – O deputado Pedro Tobias (PSDB) participou sábado da inauguração do Polo Pet de Cafelândia, uma espécie de distrito industrial voltado exclusivamente às empresas que produzem produtos para o mercado de animais domésticos. São cerca de 60 lotes para atender uma indústria em expansão.

As 38 empresas do setor instaladas em Cafelândia já estão com seus espaços reservados. Outras 40 empresas de fora do município também já demonstraram interesse em se estabelecer na área. Ao todo, o Polo Pet possui uma extensão territorial de aproximadamente 100 mil metros quadrados com toda a infraestrutura necessária para o funcionamento imediato das empresas, como sistema de água, esgoto, energia e telefonia.

Atualmente, as empresas do setor pet instaladas em Cafelândia geram cerca de 700 empregos e faturam, juntas, cerca de R$ 40 milhões por ano.

Em razão da expansão do mercado pet no Brasil e da grande procura por um lote em Cafelândia, o Polo Pet, na avaliação do deputado Pedro Tobias, já nasce com a necessidade de se pensar em sua ampliação.

Além do prefeito Luís Otávio e do deputado Pedro Tobias, participaram da cerimônia de inauguração do Polo Pet várias lideranças políticas locais e regionais com destaque para a presença do secretário de Estado da Habitação, Rodrigo Garcia.



Fonte: Folha da Noroeste