Um incêndio acometido a uma residência em Tupã (SP), nesta terça-feira (6), teve como sobrevivente uma idosa de 61 anos graças ao cachorro da família, que alertou os vizinhos.

A idosa é acamada e vive com seu irmão e mais duas crianças, no bairro Santa Rita de Cássia. O cachorro da família vizinha, ao latir de forma insistente, fez com que os vizinhos percebessem o incêndio e retirassem a mulher da casa, entrando em contato com os bombeiros, que conseguiram extinguir as chamas. Grande parte do imóvel foi destruído pelo fogo.