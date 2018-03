Melhor amigo do cão, um morador de rua, foi vítima de homicídio. Cão seguiu ambulância no dia do resgate até o hospital. Moradora de Novo Horizonte (SP) tentou dar um novo lar ao animal, mas ele fugiu e retornou ao local.

história de fidelidade de um cachorro que espera há quatro meses pelo dono na frente da Santa Casa de Novo Horizonte (SP) tem impressionado funcionários e pacientes do hospital.

Principalmente porque o cão não irá reencontrar seu melhor amigo: um morador de rua vítima de homicídio em uma praça da cidade.

De acordo com o diretor financeiro da Santa Casa, Osvaldo Palota Sobrinho, o animal chegou ao local após o dono, de 59 anos, ser esfaqueado e socorrido.

“O homem foi transportado na ambulância e o cão veio junto, correndo atrás do veículo. A vítima não resistiu e o cachorro continuou aqui”, disse Osvaldo em entrevista ao G1.

O cão não tem nome, entretanto, ganhou carinho, água e ração dos funcionários da Santa Casa. Durante toda a espera, nunca tentou entrar no hospital. “Ele é extremamente manso, dócil e quieto”, diz Osvaldo.

No entanto, o cachorro não fica apenas na entrada do hospital. Durante algumas horas do dia, ele sai para passear em busca de mais comida, porém sempre volta, segundo os funcionários.

O caso também comoveu a advogada Cristine Sardella, que esteve no local e usou as redes sociais para compartilhar o amor que o cão nutre pelo dono.

Em entrevista ao G1, ela contou que o animal fica deitado em cima de um tapete bem na frente da recepção. “Ele fica olhando para dentro do hospital, dá impressão que espera o dono.”

Postagem feita pela Cristine Sardella que foi ao hospital e se comoveu com a lealdade do cão (Foto: Reprodução/Facebook) Postagem feita pela Cristine Sardella que foi ao hospital e se comoveu com a lealdade do cão.

Após a postagem de Cristine, houve quem tentasse adotar o animal. A dona de um canil da cidade passou no local e o levou. Ele estava prestes a ganhar um novo lar, mas fugiu do canil e retornou ao hospital. “Inacreditável, mas ele percorreu uma distância de três quilômetros para voltar”, conta Palota Sobrinho. G1.