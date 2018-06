Acidente entre duas carretas, na tarde desta segunda-feira, 25, na Rodovia Marechal Rondon, em Lins. causou ferimentos leves nos três ocupantes dos veículos.

O acidente aconteceu no km 445 da rodovia Marechal Rondon, sentido Interior/Capital, no perímetro do município de Lins.

Segundo informações, o motorista e dois ocupantes foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e funcionários Via Rondon, até a Santa Casa de Lins, com ferimentos leves e estão bem.

Fonte e foto: J Serafim Show