Tuca vive na Grécia há dois anos e trabalha como videomaker — área da produção audiovisual. Ela relatou que assistia, do lado de fora de casa, à movimentação dos helicópteros usados no combate às chamas. A brasileira e o marido, o grego Freddy Stefanakis, notaram que havia algo errado quando as aeronaves se perderam na fumaça, cada vez mais densa.

Quando conseguiram sair, o fogo já ardia na rua onde o casal morava. “Todo mundo correndo, muita gente demorou para entender o que estava acontecendo. Muita gente perdida, muitos idosos e pessoas com criança no colo”, relembrou Tuca.Ao pegar um dos carros do casal — o outro foi deixado para trás — e dirigir por um atalho para escapar do engarrafamento, Tuca notou a gravidade do incêndio.Segundo a brasileira, os ventos fortes — a mais de 100 km/h — faziam o incêndio se alastrar rapidamente. “Era como uma onda de fogo muito rápida. Queimava o que dava para queimar e seguia”, descreveu.

Uma hipótese para a rápida propagação do fogo aponta as condições meteorológicas enfrentadas pelo país neste ano como uma das causas. O inverno, geralmente mais úmido, foi seco, ressecando a vegetação. E o verão quente com baixa umidade — o que é normal nesta época — favoreceu o alastramento do incêndio.