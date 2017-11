Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa, o condutor do veículo onde estava Ivanice jogou o carro em direção aos policiais, que revidaram atirando. O carro ainda teria ultrapassado uma segunda barreira policial, e foi parado pouco tempo depois.

A mulher, que trabalhava em uma loja de departamentos no aeroporto de Lisboa, chegou a ser socorrida pelos agentes, mas morreu no local.

A Embaixada do Brasil em Portugal disse “lamentar profundamente” o ocorrido. Em nota enviada ao G1, disse ter tomado conhecimento do incidente nesta quinta-feira e que a família da vítima já entrou em contato com o “Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, que prestará o apoio cabível”. “A Embaixada acompanha atentamente o caso e aguarda novas informações a respeito do inquérito com vistas a determinar o curso de ação a ser tomado.”