Depois da abertura das duas primeiras empresas parceiras em Lins, a Sky AviationParts e a Omar Campos Braga ME, a BRASCOOTA – Cooperativa Brasil de Transporte Aéreo de Carga, recebeu, na última sexta-feira (12), o Alvará de funcionamento da empresa, sediada no aeroporto municipal.

No ato, realizado na Prefeitura, o secretário de Desenvolvimento e Relações Institucionais Israel Alfonso assinou o alvará de funcionamento da BRASCOOTA e fez a entrega, juntamente com o responsável pela administração do aeroporto, João Cezar Ferreira, ao comandante Omar Braga, diretor administrativo da Cooperativa que reformou o espaço que ocupa do aeroporto, doou e instalou balcões nos boxes do saguão de embarque e desembarque do aeroporto, além de escultura da renomada artista Eliete Vilela, que já está decorando as dependências do local.

De acordo com o Comandante Braga, contribuir com melhorias como essas é uma forma de retribuir pelo apoio que a empresa tem recebido da Prefeitura de Lins. “Apesar de termos anunciado a vinda da BRASCOOTA há mais de um ano, somente agora está acontecendo, oficialmente, a instalação em nossa cidade”, explica

Israel Alfonso esclareceu que foi necessário um demorado processo para criar o campo de atividade de Cooperativa de Transporte de Carga, que não existia no Estado de São Paulo, para que a empresa pudesse ser aberta em território paulista e obter o CNPJ. “Isso tudo foi contornado e agora, comemoramos a liberação do alvará e podemos anunciar que essa empresa éuma realidade em nossa cidade”, afirma o secretário, que em nome do prefeito Edgar de Souza, agradeceu aos comandantes Paulo, presidente da BRASCOOTA e Braga pelos esforços realizados e que resultaram na abertura das três primeiras empresas de várias outras que já estão em fase de preparação para se instalarem em nosso aeroporto.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação