O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã desta terça-feira (24) o corpo de um homem, de aproximadamente 50 anos, que havia se afogado no leito do Rio Dourado, em Lins (SP), depois que o barco em que ele estava virou, na noite desta segunda-feira (23)

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima e um amigo estavam voltando da pescaria, quando o barco bateu em um tronco e virou a embarcação.

O amigo conseguiu nadar e se salvar, mas a vítima se afogou. As buscas foram iniciadas nesta manhã e corpo foi localizado por volta das 11h30.

