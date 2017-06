Nesta tarde de quinta-feira (1), as equipes do Corpo de Bombeiros de Lins, localizaram o corpo da vítima Adailton Sales Santana, de 28 anos, morador de Guaiçara, no Rio Feio.

O afogamento ocorreu na manhã de domingo, por volta de 10h, no trecho do rio Feio que pertence ao município de Getulina.

Após cinco dias de busca, a ação é fruto de um grande desempenho da Corporação dos Bombeiros de Lins.

Fonte e Foto: Folha da Noroeste