Em vídeo publicado também no Twitter na noite desta segunda-feira (1º), Jair Bolsonaro disse que foi alvo de mentiras durante o período que passou no hospital, se recuperando da facada.

“Os inimigos, os oponentes aproveitaram esses 23 dias que eu passei dentro do hospital e semearam as mais variadas mentiras ao meu respeito”, afirmou.

Ele disse que é mentira suposta intenção atribuída a ele de acabar com o 13º salário. “Uma [mentira] que o candidato do PSDB vem falando o tempo todo, que eu vou acabar com o 13º – mentira. Calhordas mentirosos. Eu nunca falei isso. Pegue um áudio meu. Vê se isso está no meu programa de governo. E demonstra, inclusive, seu Geraldo Alckmin, que você não entende nada de Constituição. O 13º salário está lá previsto lá no artigo 7º da Constituição”, disse Bolsonaro.