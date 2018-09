O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, criticou em postagem nas redes sociais nesta terça-feira (25)

uem busca a “divisão da sociedade”. Segundo o presidenciável, isso resulta “na luta de classes e no enfraquecimento de nossos valores”.

“Muitos miram propositalmente na divisão da sociedade, resultando na luta de classes e no enfraquecimento de nossos valores. Pessoas divididas, sem identidade familiar e cultural são mais fáceis de serem controladas. É o plano perfeito para quem quer se perpetuar no poder!‬”, afirmou no Facebook.

Em outro post, Bolsonaro critica o Bolsa Família, programa de transferência de renda. “As fraudes no bolsa-família são comuns. São milhões que deixam de chegar à que [sic] realmente precisa. A destinação correta resulturá num frande impacto financeiro positivo e de ajuda para quem realmente necessita. É preciso inverter a lógica em torno do bolsa-família como voto de cabresto. Se está no programa quem não tem renda, o desemprego é bem maior que o divulgado. A eficiência dever medida pelo número de pessoas que não precisarem mais do benefício!”.

O candidato se recupera desde 7 de setembro no Hospital Israelita Albert Einstein de uma facada que sofreu no abdômem durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG), um dia antes. Na manhã desta terça (25),a Polícia Federal (PF) instaurou o segundo inquérito que tem como objetivo dar continuidade às investigações e apurar a participação de outras pessoas no ataque.

Ele precisou passar por duas cirurgias desde então. O último boletim médico divulgado pelo hospital, na tarde de segunda, afirma queBolsonaro tem boa aceitação à “dieta leve” que começou neste domingo e mantém “boa evolução clínica”.

Na segunda (24), o candidato deu entrevista à rádio Jovem Pan. Na conversa, gravada no quarto onde está internado, disse que, se eleito, “não haverá espaço” para indicações políticas em ministérios.

Questionado sobre críticas que o classificam como um “risco” à democracia, o presidenciável afirmou que é um “risco aos esquemas deles”, citando indicações políticas.