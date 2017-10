Uma bicicleta foi deixada na rua Érico de Abreu Sodré, numero 113, em frente ao bar do seu Dito, em Promissão.

Segundo um funcionário do bar, a bike está lá desde o último sábado, dia 14.

Porém, a bicicleta está trancada e por motivos de segurança, os funcionários do bar pedem para que o dono compareça para buscá-la com a chave do cadeado.

Fonte e foto? Folha da Noroeste