Nesta semana o Programa Viagem Literária, realizado na Biblioteca Municipal, através da Coordenadoria de Cultura, reuniu alunos da Rede Estadual, Municipal de Ensino, entidades filantrópicas, particulares e comunidade.

O Programa tem como objetivo aproximar a comunidade da Biblioteca e apresentar a literatura de forma mais interativa e lúdica, através da contação de história.

O evento é marcado pela aproximação da comunidade com a Biblioteca, com os artistas, os autores que participam do Programa.

Neste ano o grupo Ateliê Teatro foi o responsável pela Contação de História na Biblioteca, contou histórias para todas as idades. O artista, Marcelo Cunha, contador de histórias,componente do grupo Ateliê Teatro encantou os presentes. O evento foi gratuito.

Para o coordenador de Cultura Francisco Di Mauro Junior, “este projeto é muito importante, para que possamos dar continuidade no excelente trabalho que tem sido realizado, parabenizo a bibliotecária: Sandra Regina Vieira da Mata e toda sua equipe “. Finaliza.

Evento

Em 2019 o Viagem Literária comemora sua 12ª edição, com seu compromisso de aproximar autores, livros e bibliotecas do cidadão paulista. Anualmente dezenas de cidades recebem escritores e artistas consagrados para falar de personagens inesquecíveis e histórias surpreendentes que estão registradas nas páginas da literatura.

A missão da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo é formular e implementar políticas públicas visando ampliar o acesso aos bens culturais, a descentralização das atividades e a valorização do patrimônio cultural paulista.

Dar protagonismo às bibliotecas públicas, incentivar a mediação da leitura e propagação da literatura brasileira é um dos papéis mais importantes da Secretaria da Cultura. E o Viagem Literária vem cumprindo este objetivo há uma década, oferecendo uma programação cultural qualificada e diversificada aos cidadãos das comunidades onde acontece.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins