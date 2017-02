A Biblioteca Pública Municipal de Lins, criada em 1936 através da Lei de nº.6 de 15/12/1936, completa em 2017 81 anos em 2017 e 61 anos que em 1956 recebeu o nome de Biblioteca Pública Municipal Nicolau Zarvos, através da Lei nº.439 de 14/11/1956, pois o mesmo doou a casa ao Lado da Catedral de Santo Antônio para abrigar a Biblioteca.

Atualmente a Biblioteca está localizada na Rua 21 de abril, 424, em frente à Praça Coronel Piza, após o prédio ser totalmente restaurado 1999. O local conta com equipamentos para acesso à internet e auxilio em trabalhos escolares para toda população. Além disso, a biblioteca também conta com um espaço exclusivo para as crianças, juntamente com a brinquedoteca.

A Biblioteca Pública Municipal tem como objetivo servir aos interesses da comunidade e contribuir para a formação de hábitos de leitura na comunidade. Ela está ligada ao governo do estado de São Paulo através do Sistema Estadual de Biblioteca – SisEB, desde o ano de 2008 e recebe ativamente o programa Viagem Literária.

Os horários de atendimento são de segunda das 9h às 17h e de terça a sexta-feira das 8:30h às 17h. O telefone para contato é o (14) 3523-5370 ou no e-mail bibliotecalins@gmail.com ou biblioteca@lins.sp.gov.br.