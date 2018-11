O caso, filmado com um celular em Mathura, no estado de Uttar Pradesh (norte), mostra como o trem passa por cima da menina de um ano, diante do desespero dos viajantes.

Segundo os meios de comunicação indianos, a menina caiu quando os pais desciam do trem entre os empurrões da multidão.

A bebê ficou no chão, de costas, em um pequeno espaço entre trilhos. Antes que seus pais conseguissem resgatá-la, o trem voltou a andar.

A criança não se moveu e, assim que o trem deixou a estação, um homem pôde retirá-la.