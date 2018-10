Polícia acredita que motorista de um dos carros se confundiu ao entrar em pista contrária por alça de acesso da rodovia.

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou cinco mortos na Rodovia Marechal Rondon, entre Andradina e Castilho (SP), na noite de sábado (6).

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária, um dos carros, onde estava um casal, bateu de frente com outro veículo com três trabalhadores de uma usina de álcool de Castilho.

Três pessoas morreram no local do acidente e outras duas a caminho do hospital.

O trecho da rodovia chegou a ficar parcialmente interditado por três horas para a retirada dos corpos que ficaram presos às ferragens.

No carro que teria causado o acidente estava o casal Paulo Roberto Carricondo, de 35 anos, e a mulher dele, Patrícia Madureira Carricondo, de 32.

A polícia suspeita que eles se confundiram ao entrar na pista contrária por uma alça de acesso quando estavam a caminho de um hotel.

Já no carro dos trabalhadores de Murutinga do Sul (SP), que voltavam para a casa após o trabalho, estavam José Carlos Martins, de 58 anos, Inaldo Alves de Mendonça Júnior, de 36, e Natalino Marcussi, de 63.

Os corpos dos trabalhadores foram velados no Centro de Eventos de Murutinga do Sul.

Já os corpos do casal foram levados para Candido Mota, onde foram enterrados. G1