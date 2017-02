Na segunda-feira (13), o Guia Turístico Alvari Barbosinha, que veio apresentar ao chefe do executivo, seu projeto para o ano de 2017.

Durante este ano o roteiro do guia irá passar pela Câmara dos vereadores, Centro de Memória Histórica de Lins, Museu Histórico de Lins e Cidade Miniatura. De acordo com Alvari, os alunos receberão material explicativo dos locais, além de aprender sobre cada detalhe histórico durante os passeios.

Na reunião, o guia apresentou os banners que serão usados neste ano e também todo material pedagógico, que contem desde folhetos a livros de colorir.