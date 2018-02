Uma bancária 46 anos foi presa em flagrante fazendo sexo oral em um garoto de 13 anos, dentro de um carro de luxo, no Morro do Moreno, em Vila Velha. O caso aconteceu na noite de sábado (17). Ela vai responder por estupro de vulnerável e pode pegar de 8 a 14 anos de prisão.

Em seguida, o menino e a bancária foram para o Morro do Moreno, em Vila Velha. O local tem videomonitoramento e a movimentação suspeita chamou atenção da polícia.

O soldado Everaldo Arvatti fez o flagrante após observar o videomonitoramento. “O carro parou no Morro do Moreno e ninguém saltou. Como o local tem histórico de latrocínios, fui lá ver. Quando cheguei, os dois estavam nus dentro do carro. O menino começou a chorar. A senhora alegou que estava errada e que iria pagar pelos erros dela”, disse o policial.