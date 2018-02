O avião caiu próximo a rodovia Marechal Rondon, na entrada para o distrito do Gurupá, km 464. Segundo as primeiras informações, o avião teria batido em uma rede elétrica e explodiu durante a queda, provocando a morte do piloto, ainda não identificado. O acidente ocorreu por volta das 10 horas e 30 minutos desta quarta-feira. A guarnição do corpo de bombeiros e a Polícia Civil estão no local.

Fonte e foto: Ocultural