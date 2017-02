Na quarta-feira (22), a Prefeitura de Lins através da Secretaria de Obras Públicas, iniciou a colocação da capa asfáltica na Avenida José da Conceição. A obra está sendo executada com recursos do convênio com a Casa Civil, trazendo infraestrutura para uma das vias de fundamental acesso e importância da cidade, pois interliga vários bairros ao centro, além de desobstruir o trânsito nas outras avenidas próximas.

Ao todo R$ 701.495,25 em recursos provenientes do governo estadual serão investidos na obra, que antes de iniciar o asfaltamento, realizou serviços de drenagem, galerias, correção do talude e plantio de grama. Paralelamente ao início da pavimentação, a as equipes da Prefeitura realizaram limpeza as margens do rio.

A obra conta com 8600 m² de pavimentação asfáltica, além de guias, sarjetas e sinalização de trânsito.