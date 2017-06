Nesta sexta-feira 09/06/2017, por volta das 10h40min, policiais militares de Lins se deslocaram à Avenida Tiradentes s/nº – Atrás do horto florestal – onde localizaram um automóvel placas AKW-5759. Uma denúncia anônima junto ao COPOM informava que o veículo, com queixa de furto, estaria abandonado na Avenida Tiradentes. No local equipes policiais, que estavam em operação juntamente com o Helicóptero Águia da Polícia Militar, constataram que as informações eram verdadeiras e recuperaram o veículo que será devolvido ao verdadeiro.

Fonte e Foto: Comunicação Social do 44º BPM/I.