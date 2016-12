A nova tarifa de R$ 4,80 passa a valer nas quatro praças de pedágio Concessionária a partir da meia-noite de terça-feira, dia 27 de dezembro

A Triunfo Participações e Investimentos e sua controlada Triunfo Transbrasiliana informam que foi homologado por decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres o reajuste anual de tarifa básica de pedágio, conforme previsto no contrato de concessão da rodovia.

Conforme publicado no dia 23 de dezembro no Diário Oficial da União nº 246, a partir de zero hora do dia 27 de dezembro de 2016, a tarifa básica passará de R$4,30 para R$ 4,80 válido para carros, ônibus e caminhões. A tarifa para motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas passará de R$2,15 para R$ 2,40. As novas tarifas valem nas quatro praças de pedágio da Companhia: em Onda Verde, José Bonifácio, Lins e Vera Cruz.

A Triunfo Transbrasiliana é responsável pela administração do trecho paulista da BR-153, entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo no município de Icém (km 0) e termina na divisa entre os Estados de São Paulo e Paraná, no município de Ourinhos, (km 347,7).

A Transbrasiliana Concessionária de Rodovia é responsável, desde fevereiro de 2008, pela administração de mais 321,6 km* da BR-153, a quarta maior rodovia do Brasil. A Companhia gerencia o trecho que se inicia na divisa entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo no município de Icém (km 0) e termina na divisa entre os Estados de São Paulo e Paraná, no município de Ourinhos, (km 347,7). No dia 5 de janeiro de 2015 a Triunfo Participações e Investimentos assumiu a operação da rodovia, passando a chamar Triunfo Transbrasiliana.

*Os 25.2 km no município de Marília estão sob jurisdição do DER/SP.





