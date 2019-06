A Prefeitura de Lins, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentado, realizou na última quarta-feira (05), no CEAC – Centro de Extensão e Ação Comunitária -, a audiência pública para ouvir a população do Ulysses Guimarães a respeito da destinação de dois terrenos localizados no próprio bairro, que serão doados pela CDHU para a Prefeitura de Lins.

Compareceram à audiência o Vice-Prefeito Carlinhos Daher, representando o Prefeito, Edgar de Souza, o Chefe de Gabinete, Nilton Nunes, o Secretário de Desenvolvimento Sustentado, Israel Alfonso, o Presidente da Câmara, Neto Danzi, os vereadores Marcelo Moreira, Eloi, Damião de Souza, Ademir Chiarapa e membros da comunidade local, que puderam discutir juntos a destinação que possa vir a ser dada aos terrenos, sendo um de 1.401,69 m² e outro com 1.189,21 m².

Após ampla argumentação dos presentes ficou decidido que os terrenos, que possuem registro em cartório como áreas comerciais, devem permanecer com esta finalidade e que ambos devem ser vendidos pela administração municipal, por meio de licitação, para que seja arrecadado dinheiro para ser investido no próprio bairro, com a melhoria de praças e campo de futebol.

Para o Prefeito Edgar de Souza, a decisão tomada pela população deverá ser acatada.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins