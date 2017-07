Na manhã do último domingo (09), foi realizado o ato cívico em homenagem aos heróis militares e civis de 1932. A cerimônia que foi organizada pela Policia Militar com o apoio da Prefeitura de Lins, em frente ao Mausoléu do Soldado Constitucionalista na Praça Joaquim Piza, reuniu autoridades e populares.

Na oportunidade estiveram presentes o prefeito Edgar de Souza, o vice Carlinhos Daher, os vereadores Akio, Moreira e Gustavo Jordani, o comandante do 37º BIL, tenente coronel Renato Vaz, comandante do 44ª BPMI, Daniela Michelão e representando o superintendente da Sabesp, Inácio Tuboni.

O Diretor do Museu Histórico de Lins, Carlos Eduardo Mota Carvalho (Didu), que é um grande colaborador deste ato, também esteve presente, relembrando um pouco da história e homenageando os “pracinhas” (em memória) e seus familiares que estiveram presentes prestigiando a cerimonia.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação