No último domingo de abril (28), foi realizada a Corrida Pedestre do Trabalhador na cidade de Promissão/SP, com participação de 200 atletas com percurso de 5km.

O atleta linense, Antonio Aparecido Delazari representou nosso município e ficou em 4º lugar na categoria 50 anos acima.

Na quarta-feira (01), foi realizada na cidade de Tarumã/SP, a 19ª Corrida Pedestre do Trabalhador com percurso de 6km. Antonio Delazari representou o município de Lins mais uma vez e foi o vice-campeão na categoria 55 a 59 anos.

No domingo (05), foi realizada na cidade de Avaré/SP, a Corrida Pedestre Light Run, com percursos de 6km e 12km, com a participação de 250 atletas de diversas localidades do Estado de São Paulo. O atleta linense Antonio Delazari foi novamente vice-campeão da categoria 55 a 59 anos e Maria Aparecida da Silva Delazari foi campeã na categoria 55 a 59 anos na categoria feminina.

No domingo (12), foi realizada a 3ª Corrida Pedestre do Trabalhador na cidade de Panorama/SP, com percurso de 6km. Antonio Delazari ficou em 3º lugar na categoria 55 a 59 anos e Maria Aparecida da Silva Delazari foi a campeã na categoria feminina de 55 a 59 anos.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins