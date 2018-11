No domingo (21), foi realizada na cidade de Bauru/SP, a Corrida Pedestre denominada “10 Milhas de Bauru”, com cerca de 500 participantes de diversas cidades do Estado de São Paulo em percursos de 05 km e16 km.

Jhon Willer de Oliveira Rodrigues percorreu 16 km e ficou em 6º lugar na categoria 25 a 29 anos, Luiz Flávio de Souza ficou em 13º na categoria 35 a 39 anos e Shindi Saito ficou em 4º lugar na categoria 60 a 64 anos

Percorrendo os 05 km, Cleber Uander Aleixo ficou em 9º lugar na categoria 40 a 44 anos.

Na categoria feminina, percorrendo os 16 km, Telma Regina Pires Rebolo ficou em 4º lugar na categoria 45 a 49 anos. Célia Regina da Cruz de Paula ficou em 5º lugar na categoria 50 a 54 anos e Clélia MariaMardegan foi a vice-campeã na categoria 60 a 64 anos.

Ainda no domingo, foi realizada na cidade de Marília/SP mais uma etapa do Circuito de Corrida da Longevidade – Bradesco com a participação de 1.000 atletas no percurso de 6 km.

Gelson Xavier de Andrade ficou em 3º lugar na categoria 70 a 74 anos, Alberto Jeronimo Prosper ficou em 5º lugar na categoria 50 a 54 anos e Luís Osório ficou em 8º lugar na categoria 60 a 64 anos.

Na categoria feminina, MiakoMorimoto de Andrade foi a grande campeã na categoria 80 anos acima. Flavia Cristina Castilho Cucolo ficou em 13º lugar na categoria 45 a 49 anos.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins