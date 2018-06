Foi realizada na cidade de Araçatuba/SP, no domingo (17), a 3ª edição da Corrida, com 390 competidores em provas de 5 km e 10 km e distribuição de medalhas e troféus.

Percorrendo os 5 km, Jedson Manoel de Oliveira, foi o 5º colocado na categoria 30 a 34 anos, Alberto Prosper Jerônimo, foi o 3º colocado na categoria 50 a 54 anos e Luiz Osório Sassa, foi o 2º colocado na categoria 61 anos acima.

Percorrendo 10 km, Antônio Aparecido Delazari, ficou em 2º lugar na categoria 50 a 54 anos. Luiz Flávio Mirandola foi o 8º colocado na categoria 35 a 39 anos.

Na categoria feminina, Maria Aparecida Delazari foi a grande campeã na categoria 55 a 60 anos.

Lençóis Paulista

No domingo (17), foi realizada na cidade de Lençóis Paulista/SP, a Meia Maratona, com a participação de mais de 300 atletas, com distribuição de troféu e premiação em dinheiro,

O competidor, Waldeck Figueredo Guedes, foi o 3º colocado no geral, onde percorreu os 21 km e Luiz Felipe de Lima ficou em 2º lugar na categoria 30 a 34 anos.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins