Foi realizada nesta última quarta-feira (14), a primeira Corrida Pedestre da Vila Simões, na cidade de Cafelândia.

A corrida que teve início às 8h da manhã, contou com 100 participantes de várias cidades da região.

O percurso dos atletas mirins foi de 100 a 500 metros. Já o percurso dos jovens, adultos e idosos, foi de 3 a 6 quilômetros.

Atletas linenses da equipe da Semel Lins participaram e obtiveram excelentes resultados. Dentre eles, Luis Felipe Lima foi o vice-campeão geral da prova; Adriano Telles foi o 3° colocado no geral, Aparecido Francisco da Silva foi no 4° colocado no geral e David Ribeiro o 5° colocado no geral. Rogério Teixeira Rodrigues foi o vice-campeão na categoria de 40 a 44 anos.

A atleta Shindi Saito foi vice-campeã na categoria de 56 a 60 anos. Luís Osório Sassa foi o campeão na categoria de 61 anos acima.

Participaram também, Lucas Arruda, Fernando Vinícius Leite, Rafael Rodrigues e Raphael Frederico Germano. E na corrida mirim, os linensinhos presentes foram David Ribeiro Júnior, Kauan Daniel de Lima Ribeiro e Vitor Cardoso.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação