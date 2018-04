No domingo (11), foi realizada a 12ª Maratona Internacional de São Paulo, onde cerca de oito mil atletas de todo o Brasil e do mundo participaram do percurso de 21.097 metros e 5 mil metros pelas ruas centrais da capital paulista.

A cidade de Lins foi representada pelos atletas: Jedson Manoel de Oliveira, que ficou em 231º lugar na categoria de 30 a 34 anos, com o tempo de 2h25’28”.

Luiz Felipe de Lima, ficou em 81º lugar na categoria de 30 a 34 anos, com o tempo de 1h40’44”.

Rafael Rodrigues Silva completou a prova no tempo de 2h13’19”.

Flávia Cristina Castilho Cucolo ficou em 121º lugar na categoria de 45 a 48 anos, com o tempo de 2h25’28”.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação