No último sábado do mês de agosto (25), foi realizada na cidade de Tupã/SP, a 3ª Corrida e Caminhada da Unesp, com a participação de 200 atletas e percursos de 5 km, 10 km e 15km.

A largada e chegada da competição foi no Campus da Unesp, localizado na Rua Domingos da Costa Lopes.

O atleta, David Ribeiro, percorreu 5 km e foi o campeão da categoria 40 a 49 anos, sendo o 4º colocado da prova.

Shinji Saito foi o vice-campeão na categoria 60 anos acima, percorrendo também 5 km.

Posteriormente a corrida, foi realizada a distribuição de troféus e medalhas aos melhores classificados.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins