O município de Lins esteve participando do 62º Jogos Regionais na cidade de São Carlos/SP, em diversas modalidades.

Os atletas linenses competiram nos seguintes esportes: Futsal Feminino Livre, Xadrez Masculino Livre, Basquete Masculino sub 20, Biribol, Futebol Masculino sub 20 e Handebol sub 20, Vôlei de Praia Masculino e Feminino, Malha, Bocha, Tênis de Campo, Judô e Futsal Masculino sub 20.

Na classificação geral, o município de Lins ficou 14º lugar com 47 pontos.

A equipe de Basquete Masculino ficou em 6º lugar, a de Futebol masculino sub 20 ficou em 2º lugar, a de Handebol em 4º lugar, a de Tênis Masculino em 5º lugar, a de Futsal Feminino 7º lugar, a de Judô 5º lugar (por equipe) e a de Xadrez em 5º lugar.

O município de Lins participou do campeonato com um total de 141 pessoas entre atletas, comissão técnica e equipe de apoio.

O Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Luiz Henrique Ramos da Silva, parabenizou todos os atletas de Lins que participaram dos Jogos Regionais e, informou que a equipe de Futebol Masculino Sub 20, obteve vaga para os Jogos Abertos do Interior, a ser realizado na cidade de São Carlos.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins