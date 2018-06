Na quarta-feira (27), foi realizada a Corrida Pedestre da Infantaria, às 09h, com largada no 37º BIL, localizado na Rua Major Matos Guedes, com a presença da equipe da SEMEL – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Lins de Atletismo.

Cerca de 100 atletas da região, percorreram 5.400 km de terra e asfalto. A equipe da SEMEL marcou presença com 18 atletas adultos e 06 infantis.

Estiveram presentes, Waldeck Figueiredo Guedes, 3º colocado na categoria geral e campeão na categoria 40 a 49 anos, David Ribeiro foi o 3º colocado na categoria 40 a 49 anos.

Lucas Henrique de Arruda ficou em 3º lugar na categoria 18 a 29 anos.

Diego Meirelles da Silva foi o campeão na categoria 30 a 39 anos e Fernando Vinícius Leite Ferreira foi o 3º colocado na mesma categoria.

Adriano Vagner fez sua estreia nas corridas e ficou em 5º lugar na categoria 40 a 49 anos. Rogério Teixeira também correu a mesma categoria.

O atleta Osório Sassa, foi o 3º colocado na categoria 55 anos acima.

Shindi Saito, Cleber Almeida, Jedson Oliveira, Chrystian Rafael dos Santos, Cleber Aleixo, Luiz Flávio e Luiz Mirandola, também participaram da corrida.

As participantes femininas participaram da categoria 40 a 49 e Telma Rebolo foi a grande campeã, Célia Cruz ficou em 2º lugar e Flávia Cucolo ficou em 3º lugar.

Na prova infantil, participaram os atletas mirins, David Ribeiro Júnior, Kauan Daniel de Lima Ribeiro, Vitor Cardoso, João Pedro de Oliveira, Maria Eduarda de Lima Ribeiro e Anna Melissa de Lima Ribeiro.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins