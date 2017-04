O Atleta Hallyson Flavio de 24 anos, estudante de Educação Física e militar do 37 Bil , vem se destacando nos campeonatos de fisiculturismo. O atleta que pratica musculação a 5 anos começou a competir no final do ano de 2016 somando o total de 06 campeonatos onde foi campeão em todos.

No dia 15 de abril o atleta foi campeão em sua categoria da 3 copa paulista seletiva Arnold Classic obtendo a vaga para o maior campeonato poli esportivo da América latina, que acontece nos dias 21, 22 e 23 na grande São Paulo, que contara com a presença de Arnold Schwarzenegger e outras celebridades do meio fitness.

Fonte e Foto: Jserafim