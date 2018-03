A secretária acrescentou que temas relacionados a discussões de gênero não fazem parte da Plano Municipal de Educação.Por meio de nota, a Escola Municipal Santa Rita de Cássia também comentou a polêmica e reiterou que houve um erro de digitação. A unidade disse ainda que “não é a missão da escola intervir e/ou formar opiniões na mentalidade de crianças que ainda não têm maturidade para discernir uma temática tão polêmica”.

Em outro post, um internauta defende a discussão do tema desde cedo. “Questões atinentes ao gênero devem ser discutidas nas escolas sim! Assim como respeito, amor ao próximo, aceitação das diferenças, enfim, todos os temas que contribuem para a formação do caráter do indivíduo. Além do mais, a escola é formadora de opinião sim (ou pelo menos deveria ser) e o professor tem autonomia didática (ou pelo menos deveria ter). Torço pelo dia em que formemos cidadãos melhores, pra que essas crianças não pensem como seus pais daqui uns anos”.