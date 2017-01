O aterro sanitário de Cafelândia (SP) foi interditado nesta quinta-feira (26) pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado. O lixão já foi multado várias vezes por funcionar irregularmente. A prefeitura terá de encontrar uma nova área para disposição do resíduo como também um plano de recuperação dessa área que estará interditada.

A prefeitura de Cafelândia informou que em maio do ano passado entrou com pedido de licença ambiental prévia na Cetesb para uma nova área, que fica ao lado do atual aterro. Enquanto não sai a licença, o lixo recolhido na cidade será levado para outros aterros da região e a coleta não será prejudicada.

A interdição foi assinada pelo secretário estadual do meio ambiente Ricardo Salles que esteve no local junto com uma equipe da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e a Polícia Militar Ambiental. A ação faz parte de uma força-tarefa do governo chamada lixão zero.

Segundo a Secretaria, o local tem exposição totalmente inadequada de resíduos com chorume, que pode escorrer e contaminar córregos da região. Urubus se alimentando dos restos e muitas moscas e mosquitos no local. O aterro já não dá conta e muito lixo fica a céu aberto.

A área desse aterro que era antigamente destinada aos rejeitos da usina de compostagem que nunca chegou a funcionar. A área se esgotou e a prefeitura vinha utilizando da área para colocar os resíduos sólidos.

O lixão de Cafelândia é monitorado pela Cetesb há 7 anos. A primeira notificação feita a prefeitura para resolver esse problema foi em 2011. Hoje a estimativa é de que a administração do município esteja devendo cerca de R$ 150 mil em multas.



Foto: Reprodução/TV TEM

Fonte: G1