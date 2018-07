Show do Padre Fábio de Melo em Lins – OLATV Ocultural Canal 10

Após exibição exclusiva em nosso canal na OLATV Canal 10 da Operadora Linsat, estamos trazendo os vídeos e gravações exclusivas no show do Padre Fábio de Melo em Lins pelas nossas redes sociais, durante a Festa do Padroeiro, com reportagem de Carlos Freitas. Muitas pessoas emocionadas, paz e alegria em uma noite abençoada. Organização impecável do Padre Reginaldo Marcolino, com total apoio da festa com o Secretário de Cultura Francisco Mauro Jr. e PML.

Publicado por Ocultural OLATV Canal 10 em Quinta-feira, 5 de julho de 2018