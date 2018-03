Programa Tapa na Cara Edição das 10, com Carlos Freitas del MorennoA micro-empresária linense Tânia Toledo é mais uma das inúmeras brasileiras que tem lutado por um país mais democrático. Porém, de acordo com a entrevistada, mesmo apartidária, suas manifestações na esfera municipal tem gerado ataques e constrangimentos.Após problemas ocorridos na Câmara Municipal de Lins, testemunhas buscaram a OLATV OCULTURAL para tentar dar um basta à um problema que tem se arrastado com o tempo.

Publicado por Ocultural OLATV Canal 10 em Sábado, 17 de março de 2018