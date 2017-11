Na manhã desta terça-feira, 21, o prefeito Edgar de Souza juntamente com o vice-prefeito Carlinhos Daher, o Presidente da Câmera Municipal de Lins Rogerio Barros, a Secretaria de Obras Valentina Prado Lorenzo, o Secretario de esportes Luiz Henrique e também com a presença de vários vereadores, receberam na Prefeitura Municipal de Lins, o Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, Henrique Holtz Júnior, o Gerente Regional Orlando Garla e o Gerente da Agência Central de Lins Leandro Ferreira Fernandes.

Contando com a presença do Presidente do Clube Atlético Linense, Leandro Asato, o vice Presidente Fernando Beato e o superintendente José Hugo Moreira, se procedeu à assinatura do convênio para a construção da nova arquibancada do Estádio Gilberto Siqueira Lopes.

O prefeito Edgar de Souza salientou que a verba agora disponibilizada para a construção da arquibancada do “Gilbertão”, é fruto de muito trabalho junto a deputados federais, bem como do trabalho desenvolvido por alguns vereadores que buscaram junto das autoridades competentes melhorias para a cidade de Lins.

O maior valor hoje conveniado na Prefeitura de Lins é o da arquibancada do Estádio Gilbertão, total de R$ 2.151.425,00 a serem liberados em duas etapas, emenda do Deputado Federal Guilherme Mussi, do Partido da República.

O Presidente do Clube Atlético Linense, Leandro Asato afirmou que este é um importante passo para o Elefante da Noroeste e parabenizou todos os que estiveram envolvidos na obtenção da verba hoje conveniada.

Fonte : Calinense

Foto: J serafim show

