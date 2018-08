O G1 esteve no endereço, que fica em uma rua de terra e sem saída na Zona Rural de Alumínio. Com uma corrente no portão da frente e uma porta parcialmente aberta, nenhuma pessoa foi localizada na residência.

O crime

A chácara onde o ex-BBB foi morto não tinha câmeras de segurança. A única testemunha do crime foi a viúva da vítima, que afirmou à polícia, na ocasião, não ter visto nenhum suspeito.

Conforme o relato no dia do crime, a mulher disse que os três cachorros da chácara começaram a latir por volta de 1h50, e Caubói desceu para verificar o que havia aconteecido. Ele não possuía armas e era uma pessoa conhecida por ter praticado artes marciais.

No entanto, a investigação não achou indícios de luta corporal na cena do crime. Antes do assassinato, Luciana teria pedido para André não sair do quarto do casal para saber o que estava acontecendo com os cães.

A mulher de Caubói escutou um disparo, chamou pelo marido e, como ele não respondeu, resolveu se trancar no quarto. Dentro do imóvel também estavam também os três filhos do casal. Em seguida, ela telefonou para a Polícia Militar pedindo socorro.