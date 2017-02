É desenvolvidono CSU – Centro Social Urbano o PELC – Programa Esporte e lazer da Cidade, onde realiza 15 diferentes oficinas para diferentes idades abertas ao público do município gratuitamente. Na próxima segunda-feira (06), as oficinas retornarão em seus horários normais, juntamente com as aulas de natação e hidroginástica do centro.

Para se inscrever nas oficinas do PELC basta participar de uma aula experimental e preencher uma ficha com professor. Para natação e hidroginástica é necessário levar 2 fotos 3×4, atestado médico e RG para confecção da carteirinha e ter mais de 7 anos. Confira os horários das aulas:

PELC

1- Atividade: Ginástica Funcional- Prof. Paula

– Segundas e Quartas-Feiras- 7h40 às 8h40

– Segundas, Quartas e Sextas-Feiras- 18h30 às 19h30

Idade: a partir de 18 anos

2- Atividade: Jump- Prof. Paula

– Segundas e Quartas-Feiras- 8h40 às 9h40

– Segundas, Quartas e Sextas-Feiras- 19h30 às 20h30

Idade: a partir de 18 anos

3- Atividade: Alongamento- Prof. Sônia

Terças e Quintas-Feiras- 7h30 às 8h30

Idade: todas as idades

4- Atividade: Futsal- Prof. Thiago

Terças e Quintas-Feiras- 14h às 15h30

Idade: de 8 anos a 17 anos

5- Atividade: Tênis de Mesa- Prof. Thiago

Terças e Quintas-Feiras- 15h30 às 16h30

Idade: de 8 anos a 17 anos

6- Atividade: Recreação/Tênis de Mesa – Prof. Thiago

Segundas, Quartas e Sextas-Feiras- 14h às 16h

Idade: a partir de 6 anos

7- Atividade: Tênis de Mesa- Prof. Lucas

Terças e quintas-feiras- 14h às 15h

Idade: a partir de 6 anos

8- Atividade: Futebol- Prof. Lucas

Terças e quintas-feiras- 15h às 16h30

Idade: 7 a 9 anos

9- Atividade: Futebol- Prof. Lucas

Terças e quintas-feiras- 16h30 às 18h

Idade: 4 a 6 anos

10- Atividade: Ballet- Prof. Fernanda

Terças e Quintas-feiras: 14h às 15h – idade acima de 8 anos

15h às 16h- idade 5,6,7 anos

16h às 17h- idade de 3 e 4 anos

11- Atividade: Teatro- Prof. Nayara

Terças e Quintas-feiras: 15h às 16h

Idade: a partir de 7 anos

12- Atividade: Circo- Prof. Nayara

Terças e Quintas-feiras: 16h às 17h30

Idade: a partir de 7 anos

13- Atividade: Dança Urbana- Prof. Aline

Terças e Quintas-feiras: 17h30 às 19h

Idade: a partir de 7 anos

14- Atividade: Capoeira- Mestre Corvo

Terças e Quintas-feiras: 19h às 21h

Idade: a partir de 7 anos

15- Atividade: Artesanato- Prof. Mirnia

Segundas e Quartas-feiras: 15h às 18h

Idade: todas as idades

CSU

Natação:

Quarta e sexta-feira

Adulto: 7h30 às 8h30

Infantil: 8h30 às 9h30

Segunda, quarta e sexta-feira

Infantil: 15h30 às 16h30

Infantil: 16h30 às 17h30

Adulto: 17h30 às 18h30

Hidroginástica

Terça e quinta-feira

7h30 às 8h30

8h30 às 9h30

16h30 às 17h30

17h30 às 18h30