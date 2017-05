Na última segunda-feira, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou uma Assembleia Nacional Constituinte para “redigir uma nova Constituição” com a missão de “reformar o Estado”.

A medida gerou duras críticas da oposição, que a viu como “a consumação de um golpe de Estado” e uma forma de o chavismo se manter no poder após a derrota nas eleições legislativas do final de 2015.

Em parte, as críticas foram reforçadas pelas incertezas sobre a convocação. Nem mesmo a publicação do decreto de convocação da Assembleia, com apenas dois artigos e nove propostas, esclarece as dúvidas que pairam no ar.