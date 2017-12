O Circuito Fábrica de Sonhos foi realizado em Lins no último final de semana, durante os dias 1 e 2 de dezembro. As apresentações do dia primeiro foram feitas no Projeto Varandas, no dia 2, a apresentação foi feita na Praça da Auxiliadora.

Os espetáculos fizeram parte da programação do Circuito Fábrica de Sonhos de Teatro “Apenas um Conto de Natal Caipira”, e “Circo Lando – O maior espetáculo da terra”. Além de apresentações, a Companhia ofereceu atividades formativas, a primeira foi vinculada à circulação do espetáculo “Apenas um conto de Natal caipira” e a segunda ao espetáculo “Circo Lando – O maior espetáculo da terra”.

