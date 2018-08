”Teve uma situação muito feia que eu passei lá em Roraima. Lá tinha muito preconceito. Em duas ocasiões, que eu saí na rua e encontrei dois travestis, eles bateram na minha cara, na minha perna, nos meus braços porque elas pensavam que eu também vivia na rua me prostituindo e vendendo meu corpo. Mas isso não era verdade”, conta Gabi, como é conhecida.Francis Lombardi passou por uma situação parecida, quando já morava no Rio de Janeiro. Foi assaltada, apanhou e teve a prótese dentária quebrada pelos ladrões.As quatro trans foram abrigadas na Casa Nem, na Lapa, Zona Norte do Rio. A fundação não tem fins lucrativos e funciona a partir de doações. Lá vivem pessoas de diferentes orientações sexuais e que estão em situação de vulnerabilidade.

Situação na Venezuela

As amigas afirmaram que, antes de o país entrar em colapso, elas tinham uma vida boa. A dupla possui formação acadêmica e trabalhava em suas respectivas áreas. No entanto, com a crise que se instalou na Venezuela, se viram obrigadas a conseguirem melhores condições de vida para tentar ajudar suas famílias.

“Minha vida na Venezuela era uma vida bem legal, uma vida boa. Mas quando começou a ficar ruim o governo, as pessoas começaram a vender suas coisas e querer sair do país porque a cada dia piorava mais a situação. Muitos venezuelanos começaram a sair. Eu tinha minha casa na Venezuela, meu carro, tinha minha vida profissional, sou engenheira industrial. Mas quis sair de lá e peguei dinheiro para ir até a fronteira com o Brasil”, conta Francis.