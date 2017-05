O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter saído “mais determinado do que nunca a buscar a paz” da audiência com o Papa Francisco, no Vaticano, na manhã desta quarta-feira (24). O encontro ocorreu apesar das trocas de farpas entre os dois líderes durante a campanha presidencial americana.

“Honra única na vida encontrar Sua Santidade o Papa Francisco. Deixo o Vaticano mais determinado do que nunca a buscar a PAZ em nosso mundo”, afirmou Trump no Twitter. O presidente americano incluiu o encontro na sua primeira viagem internacional, após ter passado pela Arábia Saudita, Israel e pela Cisjordânia.

A Reuters afirmou que o papa não foi tão sociável quanto costuma ser quando recebe chefes de Estado. Já a France Presse disse que ele parecia sério no início do encontro, mas chegou a brincar com Melania, falando sobre a altura do marido, que tem mais de 1,90 metro. “Mas, o que você dá para ele comer?”, perguntou, sorrindo. Paz No final da audiência, o Papa Francisco presenteou Donald Trump com o documento “A não violência, estilo de uma política para a paz”, escrito por ele mesmo por ocasião da Jornada Mundial da Paz 2017. “Espero que seja um instrumento de paz”, disse o papa em espanhol. “Precisamos de paz”, respondeu em inglês Trump, que presenteou o pontífice com vários livros, todos eles de Martin Luther King – o pastor americano da Igreja Batista que desenvolveu um trabalho crucial nos Estados Unidos à frente do movimento pelos direitos civis para os afro-americanos. “Acredito que vai gostar. Espero”, disse Trump. A Reuters diz que Francisco ofereceu ainda ao presidente uma pequena escultura de uma oliveira e disse, por meio do tradutor, que o objeto simboliza a paz. “É o meu desejo que você se torne uma oliveira para construir a paz”, disse o papa, falando em espanhol. Clima O Papa Francisco ainda entregou a Trump uma cópia de sua encíclica de 2015 sobre a necessidade de se proteger o meio ambiente dos efeitos das mudanças climáticas – tocando em um assunto em que eles discordam. “Irei ler”, disse Trump. Ainda de acordo com relato da Reuters, o presidente dos EUA disse ao pontífice: “Obrigado, obrigado. Não esquecerei o que o senhor disse”. Trump apresentou ao pontífice a delegação que o acompanhava, com sua filha mais velha, Ivanka, e o genro, Jared Kushner. Durante a breve visita ao Vaticano, o presidente americano também tinha previsto um encontro com o número dois da Santa Sá, o cardeal Pietro Parolin, e com o secretário para as Relações com os Estados, uma espécie de ministro das Relações Exteriores, monsenhor Paul Gallagher. A primeira-dama visitou um hospital em Roma. O presidente americano, um protestante presbiterano, e sua terceira esposa, católica, visitararam a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro. Antes de pegar o avião para Bruxelas, Trump se encontrou com o primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni. Fonte e foto: G1

Os dois conversaram em particular por aproximadamente 30 minutos – tempo médio que o papa concede aos governantes-, com ajuda de tradutores. O papa recebeu Trump, que estava acompanhado de sua mulher, Melania, com um aperto de mãos e rosto sorridente na porta da biblioteca, por volta de 8h30 locais (3h30 de Brasília). A primeira-dama usou um vestido negro, um véu e prendeu o cabelo.