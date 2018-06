O porta-voz da Coordenadoria Nacional para Redução de Desastres, David de Leon, afirmou que as comunidades de Morelia, Panimache I, Panimache II, Santa Sófia, El Porvenir, Yucales e Sangre de Cristo, todas de Yepocapa, departamento de Chimaltenango, ficaram isoladas. Na mesma situação estão os moradores de Siquinalá, departamento de Escuintla, La Rochela, Ceylan e San Andrés Osuna, onde a instituição enviará “máquinas para realizar trabalhos de habilitação da passagem”.

As dimensões deste material vulcânico, chamado “lahar”, pastoso e com blocos de até três metros de diâmetro que arrasta troncos e galhos de árvores em sua passagem, são de 30 e 45 metros de largura por 3 metros de altura, um tamanho que provoca vibrações do solo durante sua passagem.