A Triunfo Transbrasiliana informa que conforme publicado em 7 de novembro de 2018 no Diário Oficial da União nº 214 – seção 1, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no voto DMV – 326, de 5 de novembro de 2018, e no que consta do processo nº 50515.0488655/2015-21 e apensos, autorizou o início imediato das obras de duplicação dos lotes 01 e 03 da rodovia BR-153/SP e deu efetividade ao disposto do art. 7º da resolução nº 4.973, de 16 de dezembro de 2015.

Assim, partir do dia 8 de novembro de 2018, a nova tarifa básica passa de R$ 5,20 para R$ 7,70, válido para carros, ônibus e caminhões. A tarifa para motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas passará de R$ 2,60 para R$ 3,85. A nova tarifa passa a valer nas quatro praças de pedágio da Companhia (Onda Verde, José Bonifácio, Lins e Vera Cruz) a partir da zero hora desta quinta-feira.

A revisão tarifária deve-se à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato existente entre a ANTT e a Concessionária Triunfo Transbrasiliana após a inclusão de novas obrigações não previstas inicialmente, conforme decisão judicial que deferiu o pedido liminar da Concessionária. São elas: duplicação do Lote 1 (km 0 ao 51,7, entre Icém e São José do Rio Preto) e do Lote 3 (km 162 ao 195,2 entre Promissão e Getulina).

Classificada como uma obra de infraestrutura prioritária, a duplicação do trecho paulista da BR-153 é um anseio antigo de toda a sociedade e proporcionará mais segurança e conforto aos usuários, além de atrair investimentos para a região ao entorno da rodovia. São milhões de veículos que utilizam, anualmente, este importante corredor viário tanto para o transporte e escoamento de mercadorias como para acessar interligações importantes junto a outras rodovias do estado de São Paulo.

As obras irão contar com:

Lote 01: duplicação das faixas de rolamento, 4 pontes, 1 passarela, 3 acessos em nível, 6 acessos em desnível, 4 retornos em desnível, 3 passagens de fauna, 2 ampliações de obras de arte especiais já existentes.

Lote 3: duplicação das faixas de rolamento, 1 passarela, 1 acesso em nível, 4 acessos em desnível, 1 retorno em desnível, 2 adequações para a pista dupla da obra de arte existente, 6 passagens de fauna.

Confira os vídeos em 3D das obras das obras no site da Concessionária: www.triunfotransbrasiliana.com.br.

Triunfo Transbrasiliana

A Transbrasiliana Concessionária de Rodovia é responsável, desde fevereiro de 2008, pela administração de mais 321,6 km* da BR-153, a quarta maior rodovia do Brasil. A Companhia gerencia o trecho que se inicia na divisa entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo no município de Icém (km 0) e termina na divisa entre os Estados de São Paulo e Paraná, no município de Ourinhos, (km 347,7). No dia 5 de janeiro de 2015 a Triunfo Participações e Investimentos assumiu a operação da rodovia, passando a chamar Triunfo Transbrasiliana.

*Os 25.2 km no município de Marília estão sob responsabilidade da Concessionária Intervias.

Triunfo Participações e Investimentos

A Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPIS3) é uma das principais empresas brasileiras do setor de infraestrutura com forte atuação nos segmentos de concessões rodoviárias, administração portuária e aeroportuária e energia. De capital aberto, está listada no Novo Mercado, nível mais alto de Governança Corporativa da BM&FBovespa.

A companhia administra 2.140,5 quilômetros de rodovias no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, por meio das concessionárias Concer, Triunfo Concepa, Triunfo Econorte, Triunfo Concebra e Triunfo Transbrasiliana. Em energia, a Triunfo detém 50,1% da Tijoá, a concessionária responsável pela operação e manutenção da Usina Hidrelétrica Três Irmãos, no estado de São Paulo. A companhia também possui 23% da Aeroportos Brasil Viracopos, concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Campinas – Viracopos.

