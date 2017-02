A antiga Casa de Cultura e Cidadania, agora local de “Atividades Culturais e Esportivas de Tempo Integral”, fará um plantão de matrículas nos dias 10, 13, 14 e 15 de fevereiro, para todos aqueles que ainda não realizaram suas inscrições

Os plantões acontecerão no Edifício Dr. Paulo Magalhães que está localizado na Rua Regente Feijó, 52. Na sexta-feira (10) o plantão será das 14h às 18h e no restante dos dias, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Para realização da matricula é necessário Xerox do RG e CPF do responsável, RG ou certidão de nascimento do aluno, comprovante de residência, cartão do SUS e declaração escolar. As vagas são para crianças de 4 a 15 anos. É importante ressaltar que as atividades continuarão com as mesmas modalidades da antiga Casa de Cultura e Cidadania, porém ampliadas.