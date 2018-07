O dono da casa não estava e foi preciso a ajuda de um chaveiro para que os policiais pudessem entrar no imóvel. “Quando entramos, a situação era de calamidade: os bichos todos debilitados e a casa inabitável, com fezes e urina por todo lugar”, relata a tenente Luziane Freire, subcomandante da 1ª Companhia do Batalhão de Policiamento Ambiental.