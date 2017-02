A campanha “Eu ajudo na lata” é desenvolvida pela Unimed do Brasil, que juntamente com a Unimed Lins e Associação da Mulher Unimed de Lins – AMUL visa promover a integração entre os colaboradores, cooperados, comunidade, além do fortalecimento do relacionamento com fornecedores e clientes, todos unidos por meio de um ato de solidariedade.

De acordo com a AMUL, a proposta é arrecadar lacres das latas de alumínio (refrigerante, cerveja, suco e outros) e através da revenda desses lacres, poder reverter em cadeiras de rodas ou outro tipo de item que proporcione maior acessibilidade das pessoas com deficiência, além de contribuir com a coleta e reciclagem desse resíduo. Na sala da AMUL/RSA, será disponibilizado coletores (garrafinhas plásticas identificadas com adesivos) para quem puder e quiser colaborar.

Assim como a Câmara dos vereadores e as Escolas Estaduais, a Prefeitura estará participando através da parceria com as escolas da rede municipal,

para abrilhantar ainda mais esta campanha e em 2017. Ao final da coleta, a Unimed Lins e AMUL irão beneficiar instituições da comunidade.

Como participar:

1 – Junte o máximo de lacres possível (latinhas de alumínio).

2 – Entregue num ponto de arrecadação.

3 – Pronto! Você acaba de colaborar com a acessibilidade das pessoas com deficiência.